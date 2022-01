VS sturen militaire hulp naar Oekraïne, Duitsland gaat veldhospitaal leveren

De Verenigde Staten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag militair hulpmaterieel naar Oekraïne gestuurd. Duitsland is niet van plan wapens te leveren, wel zal er een veldhospitaal worden geleverd.

Op een luchthaven in Kiev is een vrachtvliegtuig geland met aan boord onder meer munitie “voor de frontlinieverdedigers”, zo heeft de Amerikaanse ambassade in Oekraïne meegedeeld op Twitter.

De ambassade publiceerde ook foto’s waarop te zien is dat de vracht — in totaal zowat 90 ton — uit het vliegtuig wordt geladen. Dit “toont het stevige engagement van de Verenigde Staten voor het soevereine recht van Oekraïne op zelfverdediging”, zo klinkt het nog.

De militaire steun was beloofd door de Amerikaanse president Joe Biden. Het is de bedoeling dat hierna nog verschillende leveringen volgen.

Duits veldhospitaal voor Oekraïne

Volledig scherm De Duitse defensieminister Christine Lambrecht spreekt met soldaten. © AFP

In een interview met Welt am Sonntag zegt de Duitse defensieminister Christine Lambrecht dat Duitsland in februari een volledig uitgerust veldhospitaal, inclusief opleidingen, gaat leveren aan Oekraïne. Duitsland trekt daar 5,3 miljoen euro voor uit.

Er wordt bovendien al beademingsapparatuur geleverd en Oekraïense soldaten die zwaargewond zijn worden al behandeld in Duitse legerziekenhuizen.

De Duitse regering moet alles in het werk stellen om de crisissituatie te ontmijnen, klinkt het. "Wapenleveringen helpen daar momenteel niet bij. Dat is de consensus van de regering", aldus nog de Defensieminister.

Duitsland is overigens niet van plan de gaspijpleiding Nord Stream 2 — die gas van Rusland naar Duitsland moet voeren — in gebruik te nemen in het geval van een Russische inval in Oekraïne. “Het idee dat midden in Europa een oorlog zou kunnen uitbreken die door Rusland is begonnen en tegelijkertijd economische banden aangaan is volledig ondenkbaar”, aldus Lambrecht.

Westerse steun voor Oekraïne

Verschillende andere Europese landen hebben wel beloofd wapens te leveren aan Oekraïne. Zo sturen de Baltische staten antitank- en luchtafweerraketten. Tsjechië lever artilleriegranaten.

In tegenstelling tot Duitsland staat Nederland wel welwillend tegenover het leveren van defensieve wapens aan Oekraïne. Dat maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag bekend. Een paar maanden geleden wilde de Nederlandse regering daar nog niet aan. Om wat voor materieel de Oekraïners hebben gevraagd, is onbekend.

De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn hoog opgelopen door het conflict in Oekraïne. Sinds 2014 woedt er een burgeroorlog in het oosten van het land. Rusland is sinds eind vorig jaar bezig om veel troepen dicht bij de Oekraïense grens te plaatsen. De NAVO-landen vrezen een Russische inval.