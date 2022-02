VS sturen 2.000 militairen naar Oost-Europa om NAVO-bondgenoten te verdedigen in conflict Oekraïne-Rusland

De VS zullen in de loop van de volgende dagen zo'n 2.000 troepen naar Oost-Europa sturen, in het kader van de impasse in het conflict met Rusland over Oekraïne. Dat bevestigt het Pentagon vandaag. Er worden 2.000 militairen vanuit de VS naar Polen en Duitsland gestuurd. Daarnaast zullen nog eens een duizendtal troepen die momenteel in Duitsland gestationeerd zijn, ingezet worden in Roemenië.

Een 2.000-tal militairen die momenteel gelegerd zijn op de basis in North Carolina, worden naar Duitsland en Polen gestuurd. 1.000 militairen die op dit ogenblik al in Duitsland gestationeerd zijn, gaan naar Roemenië. Dat laatste gebeurt op “expliciete uitnodiging van Roemenië”, zegt Pentagon-woordvoerder John Kirby tijdens een persconferentie. Hij benadrukt dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Het is niet de bedoeling dat de Amerikaanse troepen de wapens zullen opnemen in Oekraïne, klinkt het, maar ze zullen instaan voor een “robuuste verdediging van onze bondgenoten”.

“Het is belangrijk dat we een sterk signaal sturen aan mijnheer Poetin en, eerlijk gezegd, aan de wereld, dat de NAVO belangrijk is voor de Verenigde Staten en belangrijk is voor onze bondgenoten,” aldus Kirby. Hij laat ook weten dat er snel nog meer beslissingen over de inzet van militairen kunnen volgen.

Volledig scherm Pentagon-woordvoerder John Kirby. © AFP

8.500 andere troepen stand-by

Die 2.000 extra militairen komen bovenop de 8.500 troepen die het Pentagon vorig week in staat van paraatheid bracht voor een mogelijke ontplooiing in Europa, indien de Snelle Interventiemacht van de NAVO (NRF) zou worden ingeschakeld. “Dat zijn onmiskenbare signalen dat de VS klaar staan om te verdedigen tegen eender welke vorm van agressie,” aldus het Pentagon.

De Amerikaanse troepen die sinds vorige week stand-by staan, zijn onder andere extra gevechtsbrigades, logistiek personeel, medische ondersteuning, ondersteuning van de luchtvaart en troepen die betrokken zijn bij inlichtingen-, surveillance- en verkenningsmissies.

Russische eisen

Rusland ontkent dat het een invasie van Oekraïne plant, maar heeft wel zo’n 100.000 Russische troepen opgesteld aan de grenzen in het noorden, oosten en zuiden van het land. In 2014 veroverde Rusland de Krim en het steunt pro-Russische rebellen die vechten tegen regeringstroepen in Oost-Oekraïne.

Rusland wil nu verregaande veiligheidsgaranties, waaronder de belofte dat de NAVO Oekraïne nooit zal toelaten. De Verenigde Staten en hun bondgenoten wijzen die eisen van de hand en stellen dat het aan Oekraïne en de NAVO is of Kiev ooit tot de alliantie toetreedt. “Dat is niet iets waar de heer Poetin een veto over krijgt. Zo werkt het niet”, zei John Kirby, woordvoerder van het Pentagon, dinsdag.

