VS straffen Cuba voor hardhandig onderdrukken van protesten

5.000 Grieken op straat tegen verplichte vaccinatie zorgperso­neel

21 juli In Griekenland hebben ongeveer 5.000 mensen actiegevoerd tegen de verplichte vaccinatie van zorgmedewerkers. In het centrum van de hoofdstad Athene kwamen zowat 3.000 manifestanten samen, in de tweede stad Thessaloniki om en bij de 2.000.