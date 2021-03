VS stockeren grote voorraden vaccins en weigeren die te delen met andere landen

In Amerikaanse productiefaciliteiten zijn momenteel tientallen miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin gestockeerd, in afwachting van de resultaten van klinische proeven met het vaccin. Verscheidene landen die het vaccin wel al hebben goedgekeurd, dringen er bij de VS op aan om de vaccins te exporteren, maar volgens Washington zit dat er voorlopig niet in.

Momenteel liggen er in een faciliteit van AstraZeneca in West Chester, Ohio zo’n 30 miljoen doses gestockeerd. Bij Emergent BioSolutions in Maryland, waarmee AstraZeneca een overeenkomst sloot voor de productie van hun vaccin, is ook al voldoende vaccin geproduceerd voor tientallen miljoenen doses. Voorlopig wordt daarmee echter nog niets gedaan, omdat de klinische proeven met het AstraZeneca-vaccin in de VS nog gaande zijn.

Afgelopen weekend werd bekend dat de EU wil kunnen beschikken over in de VS geproduceerde vaccins van AstraZeneca. Ze zou de Amerikaanse regering willen vragen om de export van miljoenen doses goed te keuren. Ook AstraZeneca dringt er bij de Amerikaanse overheid op aan om de oproep van de landen in overweging te nemen, vertelde een woordvoerder van het farmaceutisch bedrijf aan de New York Times. “De VS hebben gezegd dat er op dit moment geen enkel scenario is waarin ze vaccins van AstraZeneca naar de EU zullen versturen”, aldus een vertegenwoordiger die betrokken is bij de gesprekken tussen de lidstaten en de VS.

Jeffrey Zients, die binnen de Biden-administratie verantwoordelijk is voor de aanpak van de coronapandemie, laat vandaag weten dat de VS de voorraad van het AstraZeneca-vaccin voor zichzelf willen houden, zodat het vaccin in geval van nood snel kan goedgekeurd worden en verdeeld worden onder de Amerikaanse bevolking.

AstraZeneca levert kwart minder vaccins dan beloofd

Met de Amerikaanse vaccins wil de Europese Commissie zorgen dat de door AstraZeneca beloofde hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden. De Brits-Zweedse farmaceut kon door productieproblemen herhaaldelijk niet aan zijn eigen beloftes voldoen. Reuters meldt vandaag op basis van een document dat het persbureau heeft ingezien, dat de leveringsverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw naar beneden zijn bijgesteld. AstraZeneca verwacht dit kwartaal maximaal 30 miljoen vaccins aan de EU te leveren, een kwart minder dan vorige maand was beloofd.

Aansprakelijkheid

De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen, maar doordat inenting met een bestelling van 300 miljoen doses van het vaccin nog niet was goedgekeurd door Amerikaanse toezichthouders, leek het Europese verzoek toch even kans te maken. Volgens de VS kan het vaccin echter niet aan andere landen verkocht worden, zolang het in eigen land nog niet is goedgekeurd. Het vaccin nu alsnog exporteren zou onder meer voor problemen met de aansprakelijkheid kunnen zorgen.

Debat

Volgens de New York Times woedt er echter in de VS een intens debat tussen het Witte Huis en de federale gezondheidsautoriteiten over wat er met de AstraZeneca-doses dient te gebeuren. Bronnen binnen de administratie melden dat sommigen willen dat de dosissen geëxporteerd worden naar landen waar ze dringend nodig zijn, terwijl anderen daar nog niet toe bereid zijn. Zo zou er naast de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ook gesproken worden over de eventuele export van de vaccins naar Brazilië, dat enorm hard getroffen werd door de pandemie.

