VS steunen opheffing patenten coronavaccin

“Wij zijn voor de vrijstelling binnen de WTO en we staan achter de doelen die de voorstanders willen bereiken, namelijk betere toegang, meer productiecapaciteit en meer prikken in de arm”, aldus Tai tegen Bloomberg. De regering van president Joe Biden zal andere leden van de WTO nu willen overhalen het voorstel ook te steunen, voegde ze daar aan toe. Een doorbraak zal tijd kosten. Leden van de WTO, de internationale scheidsrechter voor handel, kunnen beslissingen alleen unaniem nemen.

India en Zuid-Afrika zijn twee grote aanjagers van het voorstel om de bescherming van de uitvinding van coronavaccins tijdelijk op te heffen. Beide landen kampen met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen, waarbij met name in India de humanitaire situatie dagelijks verslechtert. Wrang is daarbij dat het Aziatische land ‘s werelds grootste fabrikant is van generieke geneesmiddelen en met het Serum Institute of India een van de grootste producenten van vaccins huisvest.