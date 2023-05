VS steunen aanvallen op Russisch grondgebied niet

Colombi­aans leger gelooft dat kinderen die al maand in jungle ronddwalen nog leven: “We waren 100 meter van hen verwijderd”

De vier kinderen die al bijna een maand ronddwalen in de Colombiaanse jungle zouden nog in leven zijn. Dat heeft het leger maandag gemeld. “Uit het bewijsmateriaal maken we op dat de kinderen nog leven. Als ze dood waren, hadden we ze waarschijnlijk al gevonden omdat ze zich dan niet meer zouden kunnen voortbewegen”, klonk het. Sterker nog: de militairen zouden zich tijdens een eerdere zoekactie op 100 meter van de kinderen hebben bevonden.