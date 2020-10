VS stemmen in met nieuwe wapendeal Taiwan

Bizar Vader van Nederlands ‘spookgezin’ dat jarenlang in afzonde­ring leefde begrijpt eigen strafzaak niet

26 oktober De unieke rechtszaak tegen de Nederlandse vader die met zes van zijn kinderen jarenlang in totale afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, is nog complexer geworden. Gerrit-Jan van D. begrijpt zijn eigen strafzaak niet, hebben gedragswetenschappers volgens zijn advocaat Robert Snorn vastgesteld. Hij kan daarom niet worden berecht, vindt Snorn.