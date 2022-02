VS ronden trieste kaap van 900.000 coronadoden

Verenigde Staten Opnieuw zwarte man gedood tijdens politie-interven­tie in Minneapo­lis

In de Amerikaanse stad Minneapolis, in de staat Minnesota, is een zwarte man woensdag om het leven gekomen na een politie-interventie. Op bodycambeelden die werden vrijgegeven door de autoriteiten is te zien hoe het slachtoffer, de 22-jarige Amir Locke, wordt neergeschoten terwijl een SWAT-team van de politie van Minneapolis zijn flat bestormt. In de stad was in 2020 al veel ophef toen George Floyd om het leven werd gebracht door een agent.

4 februari