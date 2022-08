VS roepen uitbraak apenpokken uit tot noodtoestand voor volksgezondheid

“We zijn klaar om een stap verder te gaan in onze reactie tegen het virus. We roepen alle Amerikanen op om apenpokken serieus te nemen en het nodige te doen om ons te helpen in de strijd tegen het virus”, zei minister van Volksgezondheid Xavier Becerra.

De aankondiging zet een reeks maatregelen in gang om het tij te keren. Door de noodtoestand uit te roepen kunnen staatsagentschappen toegang krijgen tot noodfinanciering, de verdeling van vaccins en medicijnen versnellen en lokale besturen helpen bij hun respons op de uitbraak.

Maandag riep ook de gouverneur van Californië de noodtoestand uit vanwege het toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Hij hoopt dat daardoor meer mensen sneller kunnen worden gevaccineerd in de grootste staat van de Verenigde Staten. De vraag naar de vaccins in Californië is op het moment groter dan het aanbod, meldt nieuwszender CNBC.

Californië is na New York (vorige vrijdag) en Illinois (eerder op maandag) de derde staat in de VS die de noodtoestand heeft uitgeroepen. In de VS zijn bijna 7.000 gevallen van apenpokken vastgesteld - in 48 verschillende staten - waarbij de overgrote meerderheid zich voordoet bij mannen die seks hebben met mannen. Ook zijn minstens vijf gevallen van apenpokken bij kinderen gemeld.

Beperkte voorraad vaccins

De VS kampen met een beperkte voorraad Jyennos, het enige vaccin tegen apenpokken dat medicijnwaakhond FDA heeft goedgekeurd. De groep met het hoogste risico op de ziekte bestaat volgens de regering uit ongeveer 1,6 miljoen mensen, terwijl het land slechts Jyennos-doses heeft om ongeveer 550.000 mensen te beschermen.

De Amerikaanse regering had medio juli 156.000 vaccindoses tegen apenpokken over het hele land verdeeld. Inmiddels is dit aantal toegenomen tot 600.000, bevestigt een gezondheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters . De VS hebben nog eens 2,5 miljoen doses besteld van het Jynneos-vaccin, dat gemaakt wordt door de Deense farmaceut Bavarian.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep op 23 juli een wereldwijde noodsituatie uit op het gebied van de volksgezondheid, na uitbraken in ongeveer zeventig landen waar het virus zich niet eerder verspreidde.

Apenpokken kunnen leiden tot koorts, gezwollen lymfeklieren, huiduitslag en vaak pijnlijke weefselschade die kan resulteren in littekens. Het virus wordt ook in verband gebracht met ernstigere complicaties bij kinderen, zwangere vrouwen en mensen met immuunaandoeningen.

