VS roepen Turkije en Hongarije op om Zweden toe te laten tot NAVO “vóór de top van juli”

Netflix maakt einde aan histori­sche dvd-verhuurser­vi­ce per post en lanceert abonnement met reclame

We kennen Netflix allemaal als streamingplatform, maar het bedrijf begon zijn hitverhaal door dvd’s per post te verhuren. De dienst, die 25 jaar geleden werd gelanceerd, stopt in september dit jaar. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Netflix wil naar eigen zeggen ook meer focussen op abonnementen met reclame.