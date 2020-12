VS rijgen ene coronarecord na het andere aan elkaar, en dan moet het Thanksgiving-effect nog komen

Miljoenen Amerikanen negeerden de waarschuwingen van artsen en virologen op Thanksgiving, donderdag 26 november, in kleine kring te vieren, en niet zoals de traditie het wil grote familiefeesten te houden in hun thuisstaat. Toch is dat net hetgeen velen deden, en daarvoor reisden ze per vliegtuig, auto, trein en bus naar hun naasten en familieleden.

Achterstand

Pas deze week zal de impact van al die verplaatsingen tijdens dat verlengde feestweekend duidelijk worden in de cijfers, die sinds Thanksgiving zelf een grimmig verloop kenden. Eerst daalde het aantal geregistreerde besmettingen doordat mensen zich niet lieten testen en door een achterstand in het verwerken van de tests die wel uitgevoerd werden. Doordat die achterstand in de dagen daarna werd weggewerkt en heel wat staten ineens een bulk aan data vrijgaven, gingen de cijfers daarna artificieel fel de hoogte in.

Ook na de vorige grote feestdag, Labor Day op 7 september, was er eerst een daling te zien, gevolgd door een plotse opstoot, en pas daarna een geleidelijke stijging van het aantal gevallen. Verwacht wordt dat het aantal besmettingen de komende dagen dus nog zal toenemen, zij het mogelijk minder snel dan de afgelopen dagen.

Elke dag vinden er nu gemiddeld meer dan 190.000 besmettingen plaats. Bovendien is het aantal hospitalisaties wel gewoon blijven doorstijgen. Die parameter is niet of veel minder aan statistische schommelingen onderhevig. In de VS liggen nu meer dan 101.000 mensen in het ziekenhuis. De opnames nemen met name toe in de vier meest dichtbevolkte staten Californië, Florida, New York en Texas, merkt het Covid Tracking Project op. Het aantal overlijdens staat op gemiddeld 2.171 per dag, het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie dit voorjaar.

“Wie gevolgen versoepelingen wil zien, moet komende week maar naar VS kijken”

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al eerder voor “een uitbraak bovenop een uitbraak” door Thanksgiving. Het is een boodschap waar ook onze regering al een tijdje op hamert in de discussie over eventuele versoepelingen tijdens de feestdagen: willen we echt met Kerstmis de teugels lossen om op die manier weken en zelfs maanden van inspanningen teniet te doen op twee of drie dagen tijd?

Viroloog Marc Van Ranst vindt het discours van onder andere regeringspartij MR om toch te versoepelen voor eindejaar ‘akelig’, zo zegt hij vandaag in onze krant. “Wie nu pleit voor versoepelen, is populistisch. Wie wil zien wat voor gevolgen dat heeft, moet de komende week maar naar de Verenigde Staten kijken. Daar beseffen ze tot wat Thanksgiving heeft geleid.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.