VS overwegen opnieuw gezinnen op te sluiten die illegaal het land binnenkomen

KIJK. Mishandeld en vastgeke­tend: HelloFresh stopt verkoop Thaise kokosmelk nadat PETA dwangar­beid van apen blootlegt

HelloFresh zal in de toekomst niet langer kokosproducten uit Thailand gebruiken. Dat beslist ‘s werelds grootste maaltijdboxleverancier in navolging van een nieuwe campagne van PETA. Daarin legt de dierenrechtenorganisatie schrijnende dierenmishandeling bloot in Thailand, waarbij apen in barre levensomstandigheden gedwongen worden tot het oogsten van kokosnoten.