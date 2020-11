VS overschrijdt grens van 12 miljoen coronabesmettingen

Het aantal besmettingen in de VS is de afgelopen tijd in een hoog tempo gestegen, waardoor veel steden gedwongen zijn om opnieuw lockdown-maatregelen op te leggen. De stad New York heeft scholen gesloten en Californië heeft vanaf zaterdag een avondklok ingesteld van 22.00 tot 5.00 uur. In Chicago, de op twee na grootste stad van de VS, worden mensen gevraagd om vanaf maandag thuis te blijven.