VS overschrijden kaap van 700.000 coronadoden

Robin Ramaekers bezoekt grootste televisie­zen­der van Afghanis­tan: "We blijven, tot we niet meer kunnen"

29 september In Afghanistan zijn sinds de overname van de taliban maar liefst 150 nieuwsmedia, krantenredacties en zenders opgedoekt. Dat is het gevolg van de censuur van de taliban, maar veel journalisten zijn ook naar het buitenland gevlucht. Vaak zien zij dat als hun enige optie om te overleven. Robin Ramaekers kon in Kaboel de grootste nieuwszender van het land bezoeken. Ook daar is meer dan de helft van de redactie gevlucht.