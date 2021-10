VS openen in november grenzen met Canada en Mexico voor gevaccineerden

Volledig gevaccineerde Europeanen vanaf november weer welkom in de VS

Niet-Amerikaanse reizigers die over land of per veerboot de Verenigde Staten binnenkomen, moeten gevaccineerd zijn, maar hoeven alleen een bewijs van vaccinatie te tonen als ze daartoe worden verzocht door douanemedewerkers. Een recent negatief testresultaat is sowieso niet vereist. Voor luchtreizigers geldt daarentegen dat ze een vaccinatiebewijs en een recent negatief testresultaat moeten overleggen voordat ze in het vliegtuig mogen stappen.