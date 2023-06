VS openen eerste diplomatieke post in noordpoolgebied

De Verenigde Staten openen een diplomatieke post in de Noorse stad Tromsø. Het is de meest noordelijke post voor de Amerikanen en ook de eerste boven de noordpoolcirkel, een gebied dat steeds belangrijker wordt voor de VS.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken kondigde de opening aan in Oslo, waar hij te gast is voor een overleg met zijn NAVO-collega’s. Maar hij greep de gelegenheid ook aan om met Noorwegen over het noordpoolgebied te praten. Door klimaatverandering smelt het ijs daar snel, waardoor meer grondstoffen beschikbaar komen en nieuwe zeeroutes bevaarbaar worden. Steeds meer landen bemoeien zich daarom actief met de regio.

“Onze observatiepost in Tromsø is een mogelijkheid om diplomatiek aanwezig te zijn boven de poolcirkel”, zei Blinken over het punt. In een observatiepost werkt doorgaans maar één persoon en volgens Blinken gaat diegene zich vooral bezighouden met klimaatverandering en de samenwerking met inheemse volkeren. Tromsø is met bijna 80.000 inwoners de grootste stad van Noors Lapland.

De VS en Noorwegen zijn deel van de Arctische Raad, net als Rusland, Canada, Zweden, Finland, IJsland en Denemarken. Maar de samenwerking in dat orgaan is grotendeels stil komen te liggen sinds de Russische invasie in Oekraïne. Ook China, dat geen lid is van de Raad, toont interesse in de Noordpool. Blinken benadrukt dat hij wil dat het noordpoolgebied een regio blijft waar vreedzaam wordt samengewerkt.