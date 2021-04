VS onderzoeken nieuw sterfgeval na prik met coronavaccin Johnson & Johnson

Onzuiverhe­den in AstraZene­ca-vac­cin mogelijk oorzaak van problemen, EMA presen­teert morgen nieuwe analyse

22 april De zeer zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca-vaccin, bloedstolsels in combinatie met een bloedplaatjestekort, valt mogelijk te verklaren door onzuiverheden in het vaccin. Dat schrijft De Volkskrant op basis van Duits onderzoek. Morgen wordt een nieuwe wetenschappelijke analyse van het coronavaccin van AstraZeneca verwacht, uitgevoerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het EMA zal onder meer mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de voordelen en het risico op bijwerkingen naargelang leeftijd, geslacht en andere mogelijke risicofactoren.