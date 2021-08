VS onderzoeken meldingen van burgerslachtoffers na aanval Kaboel

Brit slaagt in evacuatie ruim 150 honden en katten uit Kaboel

29 augustus Een Brit is er in geslaagd ruim 150 honden en katten uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel te evacueren. Ex-militair Paul Farthing lukte het de dieren uit zijn asiel in Afghanistan veilig naar Londen over te laten vliegen. De veteraan wilde ook de ruim twintig medewerkers van het asiel en hun familieleden meenemen, maar dat lukte niet.