VS nu ook officieel opnieuw toegetreden tot klimaatakkoord van Parijs

"Het akkoord van Parijs is een ongezien kader voor globale actie. We weten dat omdat we het mee hebben ontworpen en mee tot leven hebben gebracht", zegt Blinken in het persbericht. "Het doel is zowel eenvoudig als uitgebreid: om ons allen te helpen om een catastrofale opwarming van de planeet te vermijden en om wereldwijd veerkracht op te bouwen tegenover de impact van de klimaatcrisis die we vandaag al zien."