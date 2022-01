VS: Nord Stream 2 gaat niet door bij Russische inval Oekraïne

Update Britse en Russische ministers van Defensie plannen ontmoeting over Oekraïne, VS sturen militaire hulp naar Oekraïne

De Russische minister van Defensie Sergej Shoigu en zijn Britse ambtgenoot Ben Wallace zullen in Moskou overleg plegen over de Oekraïense crisis. Dat heeft een medewerker van het Britse ministerie zaterdag meegedeeld. Intussen hebben de Verenigde Staten in de nacht van vrijdag op zaterdag militair hulpmaterieel naar Oekraïne gestuurd. Duitsland is niet van plan wapens te leveren, wel zal er een veldhospitaal worden geleverd.

22 januari