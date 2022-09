VS maakt 756 miljoen humanitaire steun vrij voor Syrië

Commissie­voor­zit­ter Von der Leyen draagt Oekraïense kleuren tijdens State of the Union

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geeft haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. Daarin legt ze uit hoe Europa de energieprijzen wil bestrijden. Von der Leyen is opvallend gekleed voor de gelegenheid. Ze draagt geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag. En ze is niet alleen. Op die manier willen ze hun steun betuigen aan Oekraïne met de vrouw van de Oekraïense president Zelensky als eregast. “Jullie hebben een hele natie moed gegeven en daarom willen we jullie bedanken.”

14 september