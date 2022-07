VS loven 10 miljoen dollar uit voor informatie over “chefkok van Poetin" die aan het hoofd staat Russisch ‘trollenleger’

Het Internet Research Agency, of IRA, is gevestigd in Sint-Petersburg en staat bekend om zijn inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Het ‘trollenleger’ gebruikte Facebook, Twitter en andere sociale mediaplatformen in een poging tweedracht te zaaien en zich te mengen in de presidentsverkiezingen van 2016, aldus de Amerikaanse inlichtingendiensten.



Bij de tussentijdse verkiezingen in 2018 voerde de cyberafdeling van het Amerikaanse leger nog een hackoperatie uit in een poging om de ‘trollenfabriek’ aan te pakken. Toenmalig president Donald Trump bevestigde die operatie in een interview met The Washington Post in 2020.