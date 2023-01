VS loven 10 miljoen dollar uit voor informatie over brein achter aanslag op hotel in Kenia

Russische soldaten smeken om hulp in overstroom­de en bevroren loopgraven: “Onze eenheid zal hier sterven nog voor ze de vijand heeft ontmoet”

Voor sommige eenheden aan het Oekraïense front is de situatie tijdens de winterse omstandigheden ronduit problematisch. Russische soldaten klagen in een video over bevroren loopgraven, gebrekkige bevoorrading en chantage van hun bevelhebbers. “Het is min 20 graden, onze mannen zullen simpelweg bevriezen en ziek worden - wie gaat er dan nog vechten?”

