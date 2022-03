VS leverde meteen 17.000 antitankwapens en stuurde geheim cyberkorps om Oekraïne te helpen

De VS wil geen enkel excuus geven aan Rusland om ook aan de NAVO de oorlog te verklaren. Maar de Amerikanen helpen de Oekraïners wel achter de schermen. Zo stuurden ze binnen de zes dagen na de invasie 17.000 antitankwapens, waaronder de bekende Javelins, en sprongen ze ook bij met een geheim cyberkorps. Dat meldt de New York Times .

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Twee dagen nadat Vladimir Poetin op 24 februari zijn buurland Oekraïne binnenviel, keurde de Amerikaanse president Joe Biden voor 350 miljoen dollar (321 miljoen euro) aan militaire hulp voor Oekraïne goed. Nog eens twee dagen later kwamen de eerste Amerikaanse leveringen al aan op luchthavens in de Oekraïense grensregio, zeggen Amerikaanse ambtenaren aan de New York Times. “In minder dan een week tijd hebben de Verenigde Staten en de NAVO meer dan 17.000 antitankwapens, met ook Javelin-raketten, over de grenzen van Polen en Roemenië gekregen”, richting Kiev en andere grote steden.

CNN vernam dat het grootste deel van de wapens ter waarde van zo’n 221 miljoen euro al geleverd is en dat de rest in de komende dagen of weken zal volgen, “maar niet later”. In de New York Times klinkt het: “De Russische troepen waren zo druk bezig in andere delen van het land dat ze de aanvoerlijnen niet in het vizier hadden, maar weinigen denken dat dit zal blijven duren”. Michael S. Repass, voormalig commandant van de Amerikaanse speciale operaties in Europa, zei aan de Times dat “de opportuniteit om de Oekraïners nog makkelijk te helpen afgelopen is”. Naast de VS hebben nog dertien andere landen militaire hulp gestuurd naar Oekraïne, zoals ons land, maar ook Zweden, dat geen lid is van de NAVO.

De Times maakt een vergelijking om de snelheid van de huidige wapenoverdracht beter in te schatten en gebruikt daarvoor het voorbeeld van “een wapenpakket van 60 miljoen dollar voor Oekraïne dat de VS in augustus aankondigde en dat pas in november werd voltooid”.

De Amerikanen staan Oekraïne ook bij met inlichtingen over Russische troepenbewegingen en met cyberoperaties die ze uitvoeren vanaf bases in Oost-Europa. Joe Biden blijft daarbij wel op eieren lopen om Poetin absoluut geen drogreden te geven om een mogelijk nucleaire oorlog tegen de VS of de NAVO te beginnen. Volgens de New York Times heeft de Amerikaanse president daarom strikte regels opgelegd, zoals een verbod voor Amerikaanse surveillancevliegtuigen om over Oekraïne te vliegen. Verder delen de Verenigde Staten enkel algemene inlichtingen met het Oekraïense leger en de inlichtingendiensten, ook al omdat ze ervan uitgaan dat die “vol Russische spionnen” zitten.