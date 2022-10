VS legt Nicaragua nieuwe sancties op en voert zo druk op president Ortega op

Het decreet van Biden omvat de bevoegdheid om Amerikaanse bedrijven te verbieden zaken te doen in de goudontginning van Nicaragua. Het Amerikaanse ministerie van Financiën legt op zijn beurt 's lands mijnbouwautoriteit en een vertrouweling van Ortega sancties op, zei het ministerie maandag in een verklaring.

De uitgebreide sanctiebevoegdheden kunnen ook worden aangewend om nieuwe Amerikaanse investeringen in bepaalde andere sectoren in Nicaragua, de invoer van Nicaraguaanse producten of de uitvoer van artikelen naar Nicaragua te blokkeren.

Goud was vorig jaar Nicaragua's belangrijkste exportproduct, met een totaal van 867 miljoen dollar aan export van het edelmetaal. 79 procent daarvan ging naar de Verenigde Staten, volgens gegevens van de centrale bank van het land.

“Regime voelt zich niet gebonden aan rechtsstaat”

"De voortdurende aanvallen van het regime Ortega-Murillo (Rosario Murillo is de first lady en vicepresident van Nicaragua, red.) op democratische actoren en leden van het maatschappelijk middenveld en de onrechtvaardige detentie van politieke gevangenen tonen dat het regime vindt dat het niet gebonden is aan de rechtsstaat", zei onderminister van Financiën Brian Nelson.

Volgens Nelson zijn de acties van Washington erop gericht het regime in Nicaragua "de middelen te ontzeggen dat het nodig heeft om de democratische instellingen in Nicaragua te blijven ondermijnen."

Spanningen

Er bestaan al langer spanningen tussen de VS en Nicaragua. Vorige maand mocht de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Hugo Rodriguez het land niet in. De regering in Managua weigerde hem de toegang vanwege Rodriguez’ eerdere uitlatingen over het land. Zo noemde hij Nicaragua een “paria-staat in de regio” en noemde hij Ortega een dictator.

Ook tussen de EU en Nicaragua bestaan spanningen: eerder dit jaar werd de EU-ambassadeur in Nicaragua nog persona non grata verklaard, waarna Europa de Nicaraguaanse gezant bij de EU ook wegstuurde. Begin deze maand verbrak het land daarnaast per direct alle banden met Nederland, na beschuldigingen van “herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal” gedrag. Ons land heeft geen ambassade meer in Nicaragua, alleen nog een consulaat in Managua.