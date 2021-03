VS leggen sancties op aan meerdere hooggeplaatste Russen na vergiftiging en opsluiting Navalny

Trump, Netanyahu, WHO en Thunberg bij de 329 kandidaten voor Nobelprijs voor de Vrede

1 maart Er zijn in totaal 329 kandidaten voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede 2021. Dat is vandaag meegedeeld door het Noorse Nobelcomité. Er is geen officiële kandidatenlijst, maar het is wel bekend dat er erg verschillende kandidaten naar voren zijn geschoven: van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Greta Thunberg, Black Lives Matter en Aleksej Navalny.