VS leggen ook sancties op tegen dochters van Poetin

Bestuurder sterft nadat hij inrijdt op Russische ambassade in Boekarest

Een auto is deze ochtend omstreeks 6 uur (5 uur Belgische tijd) ingereden op de poort van de Russische ambassade in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarbij vloog de wagen in brand. De bestuurder is om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

11:41