VS leggen inreisverbod op tegen 28 Cubaanse functionarissen voor onderdrukken van protesten

Minstens 16 doden bij overstro­min­gen tijdens pelgrims­tocht in Kasjmir

In Indiaas Kasjmir zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen bij overstromingen tijdens een pelgrimstocht naar een grot in het Himalayagebergte. Dat meldt persagentschap Associated Press. Duizenden mensen moesten worden gered toen hun kampen overspoeld werden, tientallen mensen raakten gewond.

17:35