VS leggen extra sancties op wegens Nord Stream 2

De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op in verband met de omstreden Duits-Russische gaspijplijn Nord Stream 2. De maatregelen treffen het in Cyprus gevestigde bedrijf Transadria, dat aan de pijplijn werkt en aan Rusland gelinkt zou zijn, en zijn schip "Marlin", zo deelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee. Daarmee zijn intussen acht mensen of organisaties en zeventien schepen door sancties getroffen. Rusland noemt de sancties in strijd met het internationale recht.