VS leggen Cuba nieuwe sancties op na onderdrukken demonstraties, regime krijgt hulp bondgenoten

UPDATEDe VS hebben Cuba vrijdag nieuwe sancties opgelegd vanwege het onderdrukken van anti-regeringsdemonstraties eerder deze maand. President Joe Biden waarschuwde dat extra strafmaatregelen in het verschiet liggen als het land geen ingrijpende hervormingen doorvoert.

“Er zal meer volgen tenzij er een drastische verandering komt in Cuba, wat ik niet verwacht”, zei Biden op een persconferentie naar aanleiding van een bijeenkomst met Cubaans-Amerikaanse leiders in het Witte Huis.

De nieuwe sancties lijken voornamelijk symbolisch: de VS hebben twee hoge Cubaanse politiefunctionarissen op een zwarte lijst gezet. Dat betekent onder andere dat al hun eventuele eigendommen in de VS, zoals bankrekeningen en vastgoed, zijn bevroren. Ook mogen ze geen transacties aangaan met Amerikaanse burgers of entiteiten.

“De actie van vandaag dient om de verantwoordelijken voor het onderdrukken van de oproepen van het Cubaanse volk tot vrijheid en respect voor mensenrechten ter verantwoording te roepen”, zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Op 11 en 12 juli gingen duizenden Cubanen de straat op om tegen de regering te demonstreren. Het was het grootste anti-regeringsprotest sinds Fidel Castro na de Cubaanse Revolutie in 1959 aan de macht kwam. Honderden demonstranten werden gearresteerd. Ongeveer zestig Cubanen worden vervolgd voor deelname aan de demonstraties.

Embargo

Het regime in Havanna wijt de huidige crisis grotendeels aan de Verenigde Staten en menen dat de noordebuur mensen op het eiland aanmoedigt om het socialistische regime omver te werpen. De Cubaanse regering is namelijk al decennia lang een doorn in het oog van Washington.

De VS legde het land in 1962 een handelsembargo op. Sindsdien mogen in de VS gevestigde ondernemingen alleen handel drijven met Cuba als het om voedsel of medicijnen gaat. Alle andere commerciële transacties zijn verboden, ook voor Amerikaanse bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd.

In juni van dit jaar riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijna unaniem op om het embargo te beëindigen. 184 van de 193 aangesloten landen vragen Washington om een einde te maken aan de beperkingen. Het is echter het Amerikaanse Congres dat het laatste woord daarover heeft.

Volledig scherm Hulpgoederen uit Mexico worden van boord gehaald in de haven van Havanna. (30/07/2021) © AP

Bondgenoten

De bondgenoten van Cuba zullen daar niet op wachten. Bijna drie weken nadat de protesten uitbraken heeft het eiland zendingen met voedsel en medische benodigdheden ontvangen van sympathiserende landen als Mexico, Rusland, Vietnam en Bolivia.

Vrijdag arriveerde een Mexicaans marineschip met 1.000 ton bonen, medische apparatuur en zuurstof voor Covid-19-patiënten in Cuba, dat momenteel een van de hoogste besmettingspercentages per hoofd van de bevolking ter wereld heeft.

Gezien de ernst van de situatie zal de hulp slechts verlichting voor de korte termijn brengen. Ter illustratie: Vietnams donatie van ongeveer 12.000 ton betekent in de praktijk zo’n 2 pond rijst per Cubaan.

