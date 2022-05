VS kunnen nationale dieselreserves aanspreken tegen inflatie

Man doodgescho­ten bij liquidatie op straat in Rotterdam

In het Nederlandse Rotterdam is zondagavond een man op straat doodgeschoten. De schietpartij vond rond 23.30 uur plaats tussen de Nassauhaven en de Persoonshaven in Feijenoord, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden. In de buurt van de schietpartij brandde een auto uit, vermoedelijk van de daders.

