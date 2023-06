VS kondigt nieuwe wapenlevering aan Taiwan aan

update Xi prijst “vooruit­gang” na ontmoeting met Blinken, Chinese topdiplo­maat waarschuwt: “China en VS moeten kiezen tussen samenwer­ken of conflict”

China en de VS moeten kiezen: samenwerking of conflict. Dat heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd. Blinken is sinds zondag in Peking op bezoek. Het is het eerste bezoek van een Amerikaanse buitenlandminister aan China sinds 2018. Vandaag ontmoette hij ook de Chinese president Xi Jinping.