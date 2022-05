VS kondigen versoepeling reisrestricties voor Cuba aan

In VS gezochte drugsbazin aangehou­den in Honduras

In Honduras is de in de Verenigde Staten gezochte drugsbazin Herlinda Bobadilla gearresteerd. Haar zoon, volgens media gaat het om Tito Montes, werd bij de aanhouding door twee speciale eenheden in een bos in de gemeente Limón aan de Caribische kust gedood. Drie andere Hondurezen zijn ook aangehouden. Een tweede zoon van de 61-jarige Bobadilla, Juan Montes, zou nog op vrije voeten zijn.

16 mei