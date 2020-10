VS kondigen principeakkoord over kernwapenverdrag met Rusland aan, maar Moskou ontkent

Rusland en VS willen werk maken van verlenging kernwapen­ver­drag

29 juni Rusland en de VS willen werk maken van een verlenging van het START-verdrag over de beperking van strategische kernwapens. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vandaag duidelijk gemaakt in de marge van de G20-top in de Japanse stad Osaka. Het huidige verdrag loopt af in 2021.