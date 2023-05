VS komen met nieuw militair steunpakket voor Oekraïne: nieuwe luchtafweersystemen, munitie en hulp bij trainingen

Oekraïense steden bestookt door twintigtal Russische raketten voor 9 mei-parade

In aanloop naar de viering van de ‘Dag van de Overwinning’ in Rusland, de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945, heeft Moskou 25 raketten op Oekraïne afgevuurd. Daarvan kon de Oekraïense luchtmacht er naar eigen zeggen 23 onderscheppen. Onder meer in de hoofdstad Kiev raakten huizen beschadigd door brokstukken van raketten. Over mogelijke slachtoffers is voorlopig niets bekend.