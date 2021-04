"VS komen met invoerheffingen voor zes landen om digitale taks”

Stel bekladt “per ongeluk” kunstwerk van 425.000 euro

4 april In Zuid-Korea heeft een stel een kunstwerk beklad dat ruim 425.000 euro waard is. Het meterslange paneel staat in een winkelcentrum in Seoul en het tweetal dacht dat het om een werk ging waaraan het winkelend publiek mocht meewerken. En dus voegden ze enkele zwarte klodders verf toe.