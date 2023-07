VS, Japan en Zuid-Korea zullen samen Noord-Koreaans “geweld afweren”

Al 289 minderjari­gen omgekomen op vluchtrou­te over Middelland­se Zee

In de eerste helft van het jaar zijn 289 minderjarigen omgekomen op de vluchtelingenroutes over de Middellandse Zee. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode in 2022, zo stelt de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef vandaag in Genève.