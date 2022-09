VS: “Iraanse reactie op atoomakkoord niet constructief”

Iran reageerde vrijdagochtend vroeg - zoals beloofd - op aantekeningen van de Verenigde Staten op een Europees voorstel om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen. Enkele minuten nadat Europa deze reactie ontving en doorgaf aan de VS, kwam een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al met een reactie: "We bestuderen het voorstel, maar helaas is het niet constructief".

Iran en VS gaan in Wenen weer praten over atoomakkoord

Een bron zegt tegen het Amerikaanse ‘Politico’ over het voorstel van Iran dat "het lijkt alsof we achteruit gaan". Wat er precies in de Iraanse tekst staat is niet duidelijk. Begin vorige maand presenteerde de EU een ontwerpovereenkomst voor een nieuw atoomakkoord, waar op 15 augustus door Iran op werd gereageerd, waarna de VS weer een reactie gaven. Iran was als laatste aan zet.