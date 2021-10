VS hervatten voor eind 2021 evacuatievluchten uit Afghanistan

Tolk (36) op Nederland­se evacuatie­lijst vermoord in Kaboel

12:29 Een Afghaanse tolk die voor Nederlanders heeft gewerkt bij een internationale missie is woensdag vermoord in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat zegt de familie van de man tegen de Nederlandse openbare omroep NOS en verschillende bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen dat ze van de moord weten. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond, is vermoord.