VS heropenen grenzen met Canada en Mexico voor gevaccineerden

Onduide­lijk of opheffing Amerikaans inreisver­bod ook geldt voor AstraZene­ca-vac­cin, maar topviro­loog Anthony Fauci voorziet geen problemen

Het is voorlopig nog niet duidelijk of ook personen die met het AstraZeneca-vaccin ingeënt werden tegen SARS-CoV-2 opnieuw welkom zijn in de Verenigde Staten. Het Witte Huis maakte maandag bekend dat begin november de grenzen opnieuw opengaan voor alle internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, maar liet in het midden of dat ook geldt voor personen die een vaccin kregen dat in de VS zelf nog geen marktvergunning kreeg. De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci ziet alvast geen probleem voor reizigers die twee prikken met AstraZeneca kregen. Ook de Britse premier Boris Johnson en de Europese Commissie gaan ervan uit dat zij, net als andere volledig gevaccineerden, de VS zullen binnen mogen vanaf 1 november.

21 september