VS hebben laatste chemische wapens vernietigd

De resterende voorraden zijn vernietigd in de chemische wapendepots in Pueblo, Colorado, en in Richmond, Kentucky. In 2022 werd de laatste M55-raket met het zenuwgas VX vernietigd in een fabriek in Kentucky. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van Sciensano, omvatte de Amerikaanse voorraad chemische strijdmiddelen in 1968 bijna 40.000 ton.