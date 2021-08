VS halen vaccinatiedoel Biden maand later dan gepland

70, 85, of zelfs 90 procent: wie weet nog waar de eindmeet van vaccinatie­cam­pag­ne ligt? Politici en experts goochelen met cijfers

1 augustus Meer dan zeventig procent van de volwassen Belgen is sinds vrijdag volledig gevaccineerd en bijna zeventig procent van álle inwoners kreeg al een eerste prik. De eindmeet van de vaccinatiecampagne lijkt daarmee in zicht. Of toch niet? Want er heerst onduidelijkheid over het streefdoel. Politici en wetenschappers goochelen met percentages en niemand lijkt het nog echt te weten. Maar wat zegt de wetenschap?