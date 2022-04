VS halen niet-essentieel personeel consulaat weg uit Shanghai wegens coronavirus

Verregaan­de lockdown in Shanghai: beelden tonen hoe kinderen in quarantai­ne worden gescheiden van ouders

De lockdown voor de 26 miljoen inwoners van het Chinese Shanghai is voor onbepaalde duur verlengd. Dat melden plaatselijke autoriteiten dinsdag. Aanleiding is de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Op de onderstaande beelden is te zien hoe kinderen in quarantaine worden gescheiden van hun ouders.

6 april