VS halen Houthi-rebellen van lijst terreurgroepen

Expert WHO: “Nog jaren onderzoek nodig om bron coronavi­rus te vinden”

5 februari Er is nog jaren onderzoek nodig om de oorsprong van het coronavirus te achterhalen. Dat stelt een lid van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in de Chinese stad Wuhan licht probeert te werpen op de bron van de Covid-19-pandemie en hoe die zich verspreidde.