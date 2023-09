VS geven Iran bevroren miljarden terug wegens gevangenenruil: overdracht mogelijk volgende week

De vrijgave van de fondsen maakt de weg vrij voor de gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Iran die de twee landen op 10 augustus overeenkwamen: vorige maand hebben vijf Amerikaanse burgers die in Iran worden vastgehouden, de gevangenis van Teheran al mogen verlaten. Ze zijn onder huisarrest geplaatst. Zij komen nu definitief vrij, in ruil voor vijf Iraanse gevangenen in de VS die worden vrijgelaten. Dat zo meldt het Amerikaanse dagblad ‘The Washington Post.

De Amerikanen zitten allen vast voor vermeende spionage. De Iraniërs die worden vrijgelaten door Amerika zitten vast voor het schenden van Amerikaanse sancties tegen het Iraanse regime. Eerder dit jaar liet Iran ook al zes Europese gevangenen vrij, onder wie landgenoot Olivier Vandecasteele.

Algemene sancties blijven van kracht

Volgens het document, dat naar commissies van het Congres is gestuurd, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vastgesteld dat het afzien van de sancties in dit geval in het belang van de nationale veiligheid van de VS is. De internationale banken die het geld zullen overschrijven riskeren evenmin sancties, melden Amerikaanse media. Het akkoord voorziet overigens niet in de algemene opheffing van de sancties tegen Iran, beklemtoonde een de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Washington maandag.

De overdracht van de zes miljard dollar en de uitwisseling van gevangenen zouden al volgende week kunnen plaatsvinden, zeggen bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen. De Iraanse fondsen staan nu nog vast op rekeningen in Zuid-Korea. Daarvandaan kunnen ze worden overgedragen aan door Iran beheerde rekeningen in Qatar. Voorwaarde voor het vrijgeven van het geld is dat “de fondsen alleen voor humanitaire doeleinden kunnen worden gebruikt”, aldus het document.