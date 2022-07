VS geven geen verdere details over voorstel aan Rusland om twee gevangenen vrij te krijgen

Meer sport Wat is er gebeurd dat een van de beste basketvrou­wen ter wereld plots tien jaar in de cel dreigt te belanden?

Ze meet 2m06, is zwart, lesbisch en staat vol tatoeages. Brittney Griner is wat je op z’n minst een opvallende verschijning mag noemen. Ze is ook nog bijzonder succesvol: de 31-jarige Amerikaanse heeft zowat alles gewonnen wat ze als basketbalspeelster kàn winnen. En nu ligt haar lot in handen van Rusland. “Als we haar vrij willen krijgen, dan zal Rusland z’n eisen stellen”, vrezen experten. Griner als pasmunt in de oorlog?

8 maart