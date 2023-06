VS geeft lening van ruim 9 miljard aan joint venture Ford voor batterijfabrieken in Kentucky en Tennessee

Schrijf­ster Julie Cook kreeg uitnodi­ging voor expeditie naar Titanic, waar overgroot­va­der stierf, maar is blij dat het niet doorging: “Laat het schip en de doden met rust”

Britse schrijfster en journaliste Julie Cook roept in de ‘Daily Mail’ op om op te houden met toeristische expedities naar de Titanic. Twee jaar geleden kreeg ze zelf een uitnodiging van OceanGate om het wrak te bezoeken, waar het lichaam van haar overgrootvader nog steeds rust. Ze accepteerde, maar de reis kon uiteindelijk niet doorgaan. Daar is Cook nu alleen maar blij om. “Het is hoog tijd dat we dit ‘Titanic-toerisme’ stopzetten en het schip en de doden laten rusten.”