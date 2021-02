VS gaan per jaar 8 keer meer vluchtelingen toelaten dan onder Trump

In zijn verkiezingscampagne had Biden al beloofd meer vluchtelingen op te nemen. Hij zei dat het programma hieromtrent de afgelopen jaren ernstig is beschadigd, maar gaf wel aan dat de koerswijziging tijd in beslag gaat nemen. De verhoging gaat daarom pas in vanaf het nieuwe fiscale jaar, dat in oktober dit jaar van start gaat.



UNHCR-topman Filippo Grandi zei in een reactie dat de stap levens zal redden en sprak de hoop uit dat andere landen volgen. Volgens de VN zijn er wereldwijd bijna 26 miljoen vluchtelingen, die voor het leeuwendeel worden opgevangen in ontwikkelingslanden.