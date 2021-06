VS gaan belangrijkste basis Afghanistan spoedig overdragen

Inheemse groepen eisen onderzoek naar massagra­ven van Canadese kostscho­len

11:01 Inheemse groepen in Canada roepen op tot een nationale zoektocht naar massagraven in de buurt van residentiële kostscholen. Die eis kwam er nadat de stoffelijke resten van 215 inheemse kinderen werden gevonden op het domein van een voormalige kostschool nabij Kamloops, in de Canadese provincie British Columbia.