VS en Zuid-Korea starten met gezamenlijke militaire oefeningen

De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea zijn zowat een jaarlijkse traditie. Het doel van deze oefening is de bereidheid om te vechten van de troepen op peil te houden. Met de computersimulaties willen de twee landen zich voorbereiden op mogelijke gevechtsscenario's. De VS heeft 28.500 manschappen in Zuid-Korea gestationeerd als afschrikking tegen de dreigingen van Noord-Korea.



De gezamenlijke manoeuvres zijn een doorn in het oog van Noord-Korea. Pyongyang beschuldigde de VS er eerder al regelmatig van een aanval op het land te willen voorbereiden door middel van de militaire oefeningen met bondgenoot Zuid-Korea. De twee landen ontkennen dat. Sinds 2018 hadden de VS en Zuid-Korea de oefeningen teruggeschroefd om meer ruimte te geven voor de gesprekken met Noord-Korea over zijn kernwapenprogramma. Die gesprekken liepen vast na de mislukte topontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Vietnam in februari 2019.